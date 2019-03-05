Мужчину с ножичком увезли в полицию из бара в центре Вологды

СЕГОДНЯ 11:37 2019-03-05T11:37:59+03:00

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ЧП случилось в одном из баров Вологды. Нетрезвый посетитель запугивал посетителей ножом. Об этом сообщает областное управление Росгвардии.

ЧП случилось в кафе "Берри-бар"на улице Ленина в ночь с воскресенья на понедельник, на часах было около двух часов ночи.

Нож, которым размахивал посетитель, оказался перочинным. Но это не имело для тех, кого он запугивал, какого-либо значения.

Охрана заведения немедленно вызвала бойцов Росгвардии, так что "героя" скрутили и отправили в "обезьянник". Дебоширом оказался ранее судимый 32-летний молодой человек.

Решается вопрос об возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU