В Вологде убит 44-летний мужчина
В Вологде убили 44-летнего мужчину.
Уголовное дело возбуждено по факту убийства - тело с явными признаками насильственной смерти обнаружено 4 марта в квартире дома на улице Зосимовская.
Квартира принадлежит убитому, который и ранее систематически предоставлял свое жилье для распития спиртных напитков всевозможным друзьям. .
По подозрению в убийстве уже задержан один из его гостей – 42-летний давний приятель потерпевшего.
Ранее он был судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью. Как оказалось, компания там распивала спиртное уже в течение нескольких дней.
А 4 марта вспыхнул скандал, мужчина схватил нож и ударил в грудь хозяина дома.
Следователи обнаружили и изъяли нож, как орудие убийства. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, будет назначен ряд экспертных исследований.
Об этом сообщает СУ СК по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU