В Вологде убит 44-летний мужчина

СЕГОДНЯ 11:22 2019-03-05T11:23:59+03:00

В его квартире несколько дней заседала мужская компания

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В Вологде убили 44-летнего мужчину.

Уголовное дело возбуждено по факту убийства - тело с явными признаками насильственной смерти обнаружено 4 марта в квартире дома на улице Зосимовская.

Квартира принадлежит убитому, который и ранее систематически предоставлял свое жилье для распития спиртных напитков всевозможным друзьям. .

По подозрению в убийстве уже задержан один из его гостей – 42-летний давний приятель потерпевшего.

Ранее он был судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью. Как оказалось, компания там распивала спиртное уже в течение нескольких дней.

А 4 марта вспыхнул скандал, мужчина схватил нож и ударил в грудь хозяина дома.

Следователи обнаружили и изъяли нож, как орудие убийства. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, будет назначен ряд экспертных исследований.

Об этом сообщает СУ СК по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU