36-летний пьяный вологжанин сбил на автомобиле женщину
Она скончалась на месте
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Пьяный водитель задавил женщину.
ДТП, в котором пострадала пенсионерка, произошло вечером 4 марта в Усть-Кубинском районе..
Как сообщили в областном управлении ГИБДД, в 19:10 вечера, на третьем километре автодороги Королиха — Ивановское, 36-летний водитель сбил женщину. От полученных травм 68-летняя женщина скончалась.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, он пойдет под суд.
ИСТОЧНИК KP.RU