36-летний пьяный вологжанин сбил на автомобиле женщину

СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-05T10:24:11+03:00

Она скончалась на месте

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Пьяный водитель задавил женщину.

ДТП, в котором пострадала пенсионерка, произошло вечером 4 марта в Усть-Кубинском районе..

Как сообщили в областном управлении ГИБДД, в 19:10 вечера, на третьем километре автодороги Королиха — Ивановское, 36-летний водитель сбил женщину. От полученных травм 68-летняя женщина скончалась.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, он пойдет под суд.

ИСТОЧНИК KP.RU