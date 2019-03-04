2019-03-04T17:54:44+03:00
Происшествия

Под Череповцом ученица выпала из окна школы

Она срочно госпитализирована в городскую клинику
Иван Чухнин
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Под Череповцом травмировалась школьница. Она доставлена в клинику из Ботовской средней школы. ЧП произошло в понедельник, около 13 часов.

Как стало известно, девочка является ученицей старших классов. Она выпала из окна, находящегося на третьем этаже.

У нее диагностированы многочисленные переломы.

О её состоянии врачи не сообщают.

Сейчас в ЧП разбираются полицейские - необходимо установить все, что предшествовало случившемуся.

Мы следим за ситуацией. О подробностях сообщим дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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