2019-03-04T15:40:24+03:00
Общество

Непутевую мамашу пытаются привести в чувство гигантским штрафом

Ее детей воспитывают бабушка и дедушка
Иван Чухнин
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В Вологде пытаются перевоспитать непутевую мамашу. Сначала органы опеки и попечительства забрали у нее троих детей.

Затем потребовали с нее алименты. Когда задолженность по алиментам перевалила за 160 тысяч рублей, то мамашу пытались привлечь к исправительным работам. Но женщина гордо от них отказалась.

При этом ее шестилетняя дочь, четырехлетний и девятилетний сыновья находятся под опекой бабушки и дедушки. Когда дети были с матерью, та не справлялась с родительскими обязанностями - дети не ходили в школу и пропускали детсад. При этом никто не занимался их обучением дома.

Сейчас женщина вновь предстала перед судом. Ее оштрафовали на 75 тысяч рублей. Также она должна отработать 40 часов на общественных работах. К слову, дополнительные наказания не освобождают женщину от уплаты алиментов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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