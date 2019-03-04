2019-03-04T14:31:33+03:00
Общество

Оранжевая нога появилась на Красном мосту в Вологде

По мнению вологжан, мост стал устойчивей
Иван Чухнин
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Фото портала Город ВоФото портала Город Во
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На одной из опор Красного моста появилось граффити: нога подпирает переход. Нога напоминает знаменитую ногу Акинфеева, вот только одета в пляжные шлепанцы.

Оранжевая нога видна с берега со стороны центра, от школы № 1. Фотографии уже появились в соцсетях. Вологжане шутят, что так мост стал значительно устойчивей.

Закрашивать граффити, вероятно, не будут, тем более с сегодняшнего дня вступил запрет на нахождение на льду. Так что того, кто будет дорисовывать ноге пару, согласно запрету, могут оштрафовать на 1 - 3 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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