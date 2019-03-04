2019-03-04T13:01:32+03:00
Происшествия

В Вологде в многоэтажке замкнула проводка: выгорело 10 кв.м. квартиры

В десятиэтажке на Преминина загорелась однокомнатная квартира
Евдокия САХАРОВА
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В минувшую субботу в областной столице произошло ЧП: в десятиэтажке №14 на Сергея Преминина загорелась однокомнатная квартира. Пожар произошел около 11 вечера, когда пожарные прибыли на место, хозяева уже потушили огонь самостоятельно.

В квартире выгорело 10 квадратных метров: повреждена мебель и потолок на кухне. Оценили ущерб в 25 000 рублей. Люди не пострадали. На данный момент, причиной пожара называют перегоревшую проводку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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