2019-03-04T09:46:52+03:00
Происшествия

Стали известны подробности смерти женщины в центре Череповца

Пенсионерка не дошла до аптеки
Иван Чухнин
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86-летняя женщина скончалась в воскресенье, утром 3 марта, прямо в центре Череповца. На улице Победы, неподалеку от выставочного зала, прохожие обнаружили ее тело и позвонили в скорую. Врачи не смогли ей помочь. По предварительной информации, бабушке стало плохо, когда она шла за лекарством в аптеку. Как сообщает региональное управление Следственного комитета РФ, в кошельке пенсионерки 1933 года рождения были обнаружены вырезанные из лекарственных упаковок названия лекарств. Прибывшая полиция установила личность женщины и сообщила о ЧП родным.

По предварительным данным, по дороге у бабушки случился сердечный приступ. Окончательно причину ее смерти определит экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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