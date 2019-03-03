2019-03-03T17:21:15+03:00
Происшествия

В Череповце на проспекте Победы найден труп женщины

О ЧП сообщают череповецкие СМИ
Иван Чухнин
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В центре Череповца на улице найдена мертвая женщина.

Труп обнаружили случайные прохожие воскресным утром на проспекте Победы, неподалеку от выставочного зала.

Об этом сообщает портал Gorodche.ru.

Он приводит слова очевидца, попросившего его не называть: «Я там в районе 9:20 шёл, уже у трупа стояла скорая помощь. Труп женщины, а возраст и остальное, я не знаю. В 9.33 уже приехала дежурная часть».

Информация от следственного управления по этому факту появится утром в понедельник.

Напомним, на минувшей неделе тело избитой женщины нашли в Вологде, в районе Лукьяново, возле гаражей. Задержан подозреваемый - ее супруг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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