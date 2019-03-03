В Вологде в мотогонках на Кубок Мэра выиграл 14-летний Антон Шайкин
Соревнования проходили под Доронино
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Юный вологжанин стал победителем в абсолютном зачете чемпионата и первенства Вологды по мотоциклетному спорту.
14-летний гонщик стал лучшим среди более 30 спортсменов из Вологодской, Архангельской и Ярославской областей.
Все они сразились за приз Мэра Вологды, соревнования проходили возле поселка Доронино.
За 15 минут гонщики на мотоциклах различных классов должны были преодолеть максимальное количество 1,5-километровых кругов.
Они проходили по пересеченной местности, оборудованы трамплинами и поворотами.
Лучшим среди всех оказался 14-летний Антон Шайкин.
ИСТОЧНИК KP.RU