2019-03-03T12:06:56+03:00
Спорт

В Вологде в мотогонках на Кубок Мэра выиграл 14-летний Антон Шайкин

Соревнования проходили под Доронино
Иван Чухнин
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Юный вологжанин стал победителем в абсолютном зачете чемпионата и первенства Вологды по мотоциклетному спорту.

14-летний гонщик стал лучшим среди более 30 спортсменов из Вологодской, Архангельской и Ярославской областей.

Все они сразились за приз Мэра Вологды, соревнования проходили возле поселка Доронино.

За 15 минут гонщики на мотоциклах различных классов должны были преодолеть максимальное количество 1,5-километровых кругов.

Они проходили по пересеченной местности, оборудованы трамплинами и поворотами.

Лучшим среди всех оказался 14-летний Антон Шайкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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