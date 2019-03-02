Половина работающих на "Северстали" получает более 60 тысяч рублей

2 Март 22:38 2019-03-02T23:55:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Каковы зарплаты на "Северстали" рассказал на странице в социальной сети генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов.

Информацию представили сотрудники профсоюзного комитета.

Итак, до 35 000 рублей в месяц получают 4,8% сотрудников;

35 000 - 45 000 рублей составляет зарплата 11,3% сотрудников;

45 000 - 60 000 рублей — 33,9% сотрудников;

больше 60 000 рублей — зарплата 50% сотрудников.

Как отмечает Вадим Германов, серьезно увеличились доходы рабочих. Если в 2015 году с учетом годового бонуса средняя зарплата составляла 48 300 рублей, то к 2018 году эта цифра поднялась до отметки 60 052 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU