Незаконные лесорубы внесут более 210 миллионов штрафа в бюджет Череповецкого района

2 Март 22:24 2019-03-02T22:27:45+03:00

Они вырубили более 6 га леса

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210 млн рублей штрафа должны быть перечислены в бюджет Череповецкого района.

Два предприятия и фермерское хозяйство вырубили 4960 сосен, елей, берез и осин в июле-сентябре 2018 года близ деревни Чаево и должны заплатить штраф.

Череповецкая природоохранная прокуратура провела проверку. Жители Череповца и Череповецкого района использовали этот лес для отдыха и сбора ягод и грибов, лесные насаждения являлись защитным зеленым щитом, отделяющим деревню от федеральной трассы.

Проверка показала, что ООО «БИОЭНЕРГИЯ» и ООО Крестьянское фермерское хозяйство «Шехонь-Агро» незаконно вырубили почти 5 тысяч на площади более 6 га.

21 января 2019 года Пошехонским районным судом Ярославской области удовлетворил исковые требования Череповецкого природоохранного прокурора о взыскании с ООО «КФХ «Шехонь-Агро» и ООО «БИОЭНЕРГИЯ» в пользу бюджета Череповецкого муниципального района Вологодской области ущерб в сумме 210 млн 163 тыс 877 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU