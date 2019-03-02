В центре Вологды установят 15-метровое чучело

СЕГОДНЯ 16:13 2019-03-02T16:13:18+03:00

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Чучело Масленицы в Вологде в этом году будет на 3 метра выше, чем в предыдущем. На такой символ конца зимы раскошелилось вологодское бизнес-сообщество. 15-метровая фигура появится на берегу реки со стороны Заречья: около перекрестка набережной и Варенцова. При этом, выход на лед запрещен - за нарушение полагается штраф.

Жечь чучело будут 10 марта в два часа дня. С полудня стартует концертная программа: ожидается выступление заслуженного артиста России Валерия Семина и ансамбля песни и танца "Русский Север". Напомним, что Масленичная неделя стартует 4 марта и продлится до 10 числа. 9 и 10 марта в Вологде обещают самые жаркие гуляния.

ИСТОЧНИК KP.RU