В Вологде грузовая ГАЗель располовинилась на дороге
Машина разделилась на две части прямо на глазах у очевидцев
-Фото: vk.com
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В первый день весны произошло необычное ЧП в Вологде на улице Некрасова с тентованной ГАЗелью. Автомобиль разделился на две части в Заречье прямо на проезжей части: у машины лопнула рама, вероятно, из-за износа или перегруза. Водитель при происшествии не пострадал.
Транспортное средство временно заняло одну из полос движения, ожидая эвакуатор. ДТП зафиксировано в автоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU