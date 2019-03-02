2019-03-02T13:07:42+03:00
Происшествия

В Вологде грузовая ГАЗель располовинилась на дороге

Машина разделилась на две части прямо на глазах у очевидцев
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: vk.com
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В первый день весны произошло необычное ЧП в Вологде на улице Некрасова с тентованной ГАЗелью. Автомобиль разделился на две части в Заречье прямо на проезжей части: у машины лопнула рама, вероятно, из-за износа или перегруза. Водитель при происшествии не пострадал.

Транспортное средство временно заняло одну из полос движения, ожидая эвакуатор. ДТП зафиксировано в автоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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