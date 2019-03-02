Вологодским пожарным не удалось спасти 82-летнюю старушку
В поселке под Великим Устюгом произошел пожар: сгорел частный дом
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Накануне утром произошло ЧП в одном из поселков Великоустюгского района. Спасателям около 9 утра поступил сигнал о возгорании в частном одноэтажном доме. Пожарные сработали слаженно: уже через 5 минут были на месте, но пламя удалось ликвидировать только к половине первого дня. По оценкам экспертов, площадь пожара оценена в 150 квадратных метров. К сожалению, тело 82-летней хозяйки дома обнаружили при разборе завалов.
Причиной называют неправильную эксплуатацию печки.
ИСТОЧНИК KP.RU