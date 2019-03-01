Торговый центр "Кит" в Вологде остался без бассейна

СЕГОДНЯ 19:04 2019-03-01T19:04:20+03:00

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Торговый центр "Кит" в Вологде открывают, но, похоже , без бассейна. Как сообщает портал «ГородВо» со ссылкой на областное управление службы судебных приставов.

Напомним, что в прошлом году после трагедии в Кемерово, где в ТЦ «Зимняя вишня» сгорели дети, в Вологде проведены проверки торговых центров.

По требованию прокуратуры ТЦ "Кит" на улице Карла Маркса пришлось закрыть. Там были выявлены многочисленные нарушения.

В частности, к зданиям не смогли бы проехать пожарные автомобили, на надземных этажах отсутствовали противопожарные перегородки, без проведения специальной экспертизы был изменен класс функциональной пожарной безопасности.

Кроме того , внезапно оказалось, что бассейн на одном из верхних этажей угрожал целостности здания!

1 марта комиссия вновь проверила здание. Вероятно, в ближайшее время торговый центр вновь будет открыт, но - без бассейна.

ИСТОЧНИК KP.RU