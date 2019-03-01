33-летний череповчанин провалился под лед на реке Шексне

СЕГОДНЯ 16:37 2019-03-01T16:37:35+03:00

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В первый день весны ЧП едва не случилось в районе верхних очистных сооружений на реке Шексне. 33-летний мужчина прогуливался вдоль берега по льду и попал в промоину. Об этом сообщает портал Gorodche.ru со ссылкой на слова директора Спасательной службы Череповца Дмитрия Санакоева.

- Там есть незамерзающий ручеек, он в него и попал. Глубина там по пояс, ничего страшного, он выбрался сам, но весь сырой и в грязи. Нам об этом сообщил очевидец, - говорит Дмитрий Санкоев.

Спасатели выехали на место, увезли пострадавшего на спецмашине в помещение службы. Там его обогрели, вызвали родствеников. Доктор осмотрел, оказалось все нормально, мужчина был трезвым.

По словам директора, мужчина пошел на лед, несмотря на установленные в этом месте предупреждающие аншлаги. Сейчас в Череповце введен запрет на выход на лед Шексны.

А вот по Ягорбе прогуливаться и ловить рыбу можно - там толщина льда достигает полметра.

ИСТОЧНИК KP.RU