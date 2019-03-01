В Вологде в Прибрежном сожгли внедорожник

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-01T14:49:51+03:00

Он находился на охраняемой территории

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В Вологде сгорела Тойота Лендкрузер. Пожар заметили в микрорайоне Прибрежный в около трех часов ночи в пятницу, 1 марта. Внедорожник был припаркован у дома 6-б на улице Леденцова.

Пожарные - пять спасателей прибыли на двух спецмашинах - потушили пламя за считанные минуты. Однако уже были повреждены оба передних крыла, лопнуло лобовое стекло, оплавилась панель приборов. Сумма ущерба еще устанавливается.

Интересно, что территория жилого комплекса является охраняемой, там установлены камеры. Установлено что дорогая иномарка принадлежит 44-летнему местному жителю.

По мнению экспертов, это был поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU