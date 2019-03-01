В Вологде улицу Возрождения сделают четырехполосной

СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-01T14:07:05+03:00

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Администрация города Вологды объявила аукцион на строительство 470 метров дороги. Начальная цена контракта составляет 81 миллион рублей.

Речь идет об улице Возрождения за Окружным шоссе. в районе строящегося жилого комплекса Охмыльцево. Дорога у строящихся детских садов долна появиться к 1 сентября.

Согласно документации, дорога будет четырехполосной, ширина составит 14 метров, предусмотрены тротуары, велодорожки и освещение.

Естественно, должны быть грунтовые и ливневые стоки должны быть отведены - предусматривается дренаж и ливневая канализация.

Первый отрезок дороги на улице Возрождения был построен за счет застройщика микрорайона Охмыльцево. По второй очереди участок будет построен на средства трех бюджетов: федерального, регионального и городского», — сообщил заместитель мэра Вологды Анатолий Баранов.

Кто возьмется строить - станет известно 21 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU