В Вологде улицу Возрождения сделают четырехполосной
Администрация города Вологды объявила аукцион на строительство 470 метров дороги. Начальная цена контракта составляет 81 миллион рублей.
Речь идет об улице Возрождения за Окружным шоссе. в районе строящегося жилого комплекса Охмыльцево. Дорога у строящихся детских садов долна появиться к 1 сентября.
Согласно документации, дорога будет четырехполосной, ширина составит 14 метров, предусмотрены тротуары, велодорожки и освещение.
Естественно, должны быть грунтовые и ливневые стоки должны быть отведены - предусматривается дренаж и ливневая канализация.
Первый отрезок дороги на улице Возрождения был построен за счет застройщика микрорайона Охмыльцево. По второй очереди участок будет построен на средства трех бюджетов: федерального, регионального и городского», — сообщил заместитель мэра Вологды Анатолий Баранов.
Кто возьмется строить - станет известно 21 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU