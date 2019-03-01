В Вологодском университете утвердили 7 директоров

СЕГОДНЯ 13:11 2019-03-01T13:11:45+03:00

Они возглавили семь созданных на базе ВоГУ институтов

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Ученый совет Вологодского государственного университета утвердил директоров институтов. Напомним, после реформирования системы обучения в университете исчезли факультеты и деканы. Зато появилось 7 институтов и 7 директоров.

Директором стал инженерно-строительного института стал заведующий кафедрой промышленного и гражданского строительства ВоГУ, доктор технических наук Александр Кочкин.

Директором Института истории и филологии стал профессор кафедры всеобщей истории и социально-экономических дисциплин ВоГУ, доктор исторических наук - Василий Саблин;

Директором Института математики, естественных и компьютерных наук избран доцент кафедры электрооборудования ВоГУ, кандидат технических наук Алексей Ударатин.

Директором института культуры и туризма стала доцент кафедры туризма и гостеприимства, кандидат экономических наук Марина Иванова.

Директором Института машиностроения, энергетики и транспорта стал доцент кафедры управления инновациями и организации производства, кандидат технических наук Александр Фролов.

Директором Института педагогики, психологии и физического воспитания стала доцент кафедры психологии и педагогики, кандидат педагогических наук Татьяна Поярова.

Директором Института управления, экономики и юриспруденции назначен доцент кафедры управления, доктор экономических наук Алексей Маклахов.

ИСТОЧНИК KP.RU