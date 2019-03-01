Официально: возле гаражей в Вологде найден труп 32-летней женщины

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-01T11:01:16+03:00

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Появилась официальная информация о страшной находке.

Как вчера сообщала "Комсомолка", в Вологде у гаражного кооператива был найден труп женщины.

Как сообщает региональное управление СКР,

28 февраля случайный прохожий на обочине автодороги в микрорайоне «Лукьяново» у гаражно-строительного кооператива обнаружил тело женщины.

На место выехали следователи. Женщина оказалась жестоко избита - на ее теле обнаружены следы побоев.

Немедленно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Для расследования преступления создана следственно-оперативная группа.В ее состав также вошли следователи-криминалисты аппарата управления СК России по Вологодской области.

Тело погибшей женщины было опознано - это проживавшая неподалеку 32-летняя вологжанка.

Проведены предварительные судебно-медицинские исследования. Они подтвердили криминальный характер причин смерти женщины.

По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний супруг погибшей.

Подробности не разглашаются в интересах следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU