Официально: возле гаражей в Вологде найден труп 32-летней женщины
Появилась официальная информация о страшной находке.
Как вчера сообщала "Комсомолка", в Вологде у гаражного кооператива был найден труп женщины.
Как сообщает региональное управление СКР,
28 февраля случайный прохожий на обочине автодороги в микрорайоне «Лукьяново» у гаражно-строительного кооператива обнаружил тело женщины.
На место выехали следователи. Женщина оказалась жестоко избита - на ее теле обнаружены следы побоев.
Немедленно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Для расследования преступления создана следственно-оперативная группа.В ее состав также вошли следователи-криминалисты аппарата управления СК России по Вологодской области.
Тело погибшей женщины было опознано - это проживавшая неподалеку 32-летняя вологжанка.
Проведены предварительные судебно-медицинские исследования. Они подтвердили криминальный характер причин смерти женщины.
По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний супруг погибшей.
Подробности не разглашаются в интересах следствия.
ИСТОЧНИК KP.RU