2019-03-01T10:45:24+03:00
Происшествия

Две иномарки столкнулись в Вологде на перекрестке

Обе машины ехали на зеленый свет
Иван Чухнин
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Столкновение двух иномарок произошло вечером 28 февраля в Вологде.

В 19.20 у дома № 1 на улице маршала Конева не смогли разъехаться «Рено Сандеро» и внедорожник «Тойота Ленд Крузер Прадо».

При проезде перекрестка улиц Конева и Можайского авто "Рено" поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора. «Тойота» двигалась по улице Можайского прямо, также на зеленый свет.

Водитель внедорожника лишь через несколько часов почувствовал себя плохо.

У него ушиб головы.

По предварительной версии, в столкновении виноват водитель автомобиля "Рено".

ИСТОЧНИК KP.RU

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