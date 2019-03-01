Две иномарки столкнулись в Вологде на перекрестке
Обе машины ехали на зеленый свет
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Столкновение двух иномарок произошло вечером 28 февраля в Вологде.
В 19.20 у дома № 1 на улице маршала Конева не смогли разъехаться «Рено Сандеро» и внедорожник «Тойота Ленд Крузер Прадо».
При проезде перекрестка улиц Конева и Можайского авто "Рено" поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора. «Тойота» двигалась по улице Можайского прямо, также на зеленый свет.
Водитель внедорожника лишь через несколько часов почувствовал себя плохо.
У него ушиб головы.
По предварительной версии, в столкновении виноват водитель автомобиля "Рено".
ИСТОЧНИК KP.RU