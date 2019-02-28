За долг в 200 тысяч рублей в Вологде арестовали помещение частного детского сада

28 Февр. 23:58 2019-02-28T23:58:06+03:00

Хозяин помещения не платил за тепло и налоги

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В Вологде арестовали помещение на улице Зосимовской, 53. В нем размещается частный детский сад.

Как выяснилось, это сделали судебные приставы и представители АО "Вологдагортеплосеть".

Как сообщает сайт Вологда.рф, владелец помещения сдает площади в аренду детскому саду. Предпринимательница исправно переводит плату, в том числе за коммунальные услуги.

Но дальше, к поставщику услуг, средства так и не попали. Общая сумма долгов за тепло и налогам превысила 200 тысяч рублей.

Поэтому помещение опечатано. Владелец помещения должен прибыть к судебным приставам для решения вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU