В Вологде на улице Северной нашли зверски убитую женщину

28 Февр. 22:52 2019-02-28T23:39:12+03:00

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Труп вологжанки нашли в Вологде возле ГСК на улице Северной. Об этом сообщает ИА "Ранпресс", ссылаясь на собственные источники.

Зверски убитая лежала на земле, припорошенная снегом, который шел ночью с 27 на 28 февраля.

То есть смерть наступила 27 или 28 февраля в первой половине дня.

Труп был найден 28 февраля днем. Сразу же на местр выехала следственная группа.

Женщина опознана. Она ушла из дома 27 февраля, поругавшись с супругом.

Что с ней случилось, возможно, будет известно уже завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU