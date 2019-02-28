2019-02-28T18:25:48+03:00
Происшествия

В Вытегорском районе в своем доме погиб мужчина

Его пыталась спасти мать, но не смогла
Иван Чухнин
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Трагедия произошла в Вытегорском районе. 35-летний мужчина сгорел в своем доме.

ЧП случилось 28 февраля в деревне Захарьино.

Как сообщает областное управление следственного комитета, тело на пепелище обнаружили пожарные.

Мужчина жил в деревянном доме один. По соседству жила его мать, которая и заметила пожар.

Женщина пыталась проникнуть в дом, но не смогла: он был закрыт изнутри.

Через разбитое окно она не смогла спасти сына: помещение уже было сильно задымлено. Сам мужчина также не смог выбраться - возможно, он был нетрезв.

По словам экспертов, возгорание произошло из-за неисправности печи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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