В Вытегорском районе в своем доме погиб мужчина
Его пыталась спасти мать, но не смогла
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Трагедия произошла в Вытегорском районе. 35-летний мужчина сгорел в своем доме.
ЧП случилось 28 февраля в деревне Захарьино.
Как сообщает областное управление следственного комитета, тело на пепелище обнаружили пожарные.
Мужчина жил в деревянном доме один. По соседству жила его мать, которая и заметила пожар.
Женщина пыталась проникнуть в дом, но не смогла: он был закрыт изнутри.
Через разбитое окно она не смогла спасти сына: помещение уже было сильно задымлено. Сам мужчина также не смог выбраться - возможно, он был нетрезв.
По словам экспертов, возгорание произошло из-за неисправности печи.
ИСТОЧНИК KP.RU