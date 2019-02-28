2019-02-28T17:43:55+03:00
Происшествия

Мужчина разорил вологодское предприятие на 8 миллионов рублей

Иван Чухнин
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Как сообщает областная прокуратура, мужчина, занимая пост директора ООО «Вологдалесхоз», учредил другое коммерческое педприятие при помощи аффилированных лиц. Компания эта занималась лесозаготовкой и переработкой древесины на технике, которая принадлежала лесхозу. И даже топливо было взято у "Вологдалесхоза".

Кроме того, в 2015-2016 годах были заключены сделки между предприятиями: лесхоз по заниженным ценам продавал древесину этому предприятию, а оно реализовывало продукцию уже по рыночной стоимости.

Поэтому руководитель, по сути дела, обоих предприятий, получал неплохой барыш.

Однако все преступления вскрылись. Руководитель лесхоза был уволен. Подсчитано, что он причинил ущерб своему предприятию - более 8 миллионов рублей.

Как сообщает областная прокуратура, утверждено обвинительное заключение. Экс-директора обвиняют в растрате и причинении имущественного вреда предприятию. Мужчина пойдет под суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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