2019-02-28T16:34:24+03:00
Общество

Наша землячка зовоевала бронзовую медаль на Чемпионате мира по лыжам

Сегодня российская женская сборная бежала эстафету
Иван Чухнин
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Стоп-кадр МАТЧ_ТВ.Стоп-кадр МАТЧ_ТВ.
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Наша землячка Анна Нечаевская в этафетной гонке 4 по 5 км вместе с Юлией Белоруковой, Анастасией Седовой и Натальей Непряевой завоевала бронзовую медаль на Чемпионате мира в Зеефельде.

Шведки и норвежцы сегодня были сильнейшими, наша же команда сражалась с немцами за третье место.

Бронзовая призерка прошлогодней Олимпиады Анастасия Нечаевская родилась в Верховажье, селе Теплый ручей, там начала заниматься лыжами. Сейчас она представитель СК Татарстана.

Нечаевская вышла на старт на третьем, на "коньковом" этапе гонки. Он был самым сложным для российских гонщиц. Анне досталась сильнейшая соперница, однако она смогла "протерпеть" и финишировать третьей.

Финишерка Наталья Непряева относительно легко сумела сбросить с плеч соперницу.

И как результат - бронзовая медаль у нашей молодой и красивой команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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