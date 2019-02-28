2019-02-28T13:17:57+03:00
Общество

Тепловизор появится в самой крупной школе города Вологды

Это должно помочь избежать эпидемии гриппа и ОРВИ
Иван Чухнин
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Задачи на 2019 года для управления образования Вологды уже сформулированы.Задачи на 2019 года для управления образования Вологды уже сформулированы.
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Установка тепловизора - это одна из задач, обозначенных Мэром города

Вологды Сергеем Воропановым для Управления образования на 2019 год.

Как заверила начальник управления образования Ирина Гуляева на публичном отчете Администрации Вологды «Мы - вологжане! Мы на экзамене», тепловизор появится в самой крупной школе города Вологды.

Эта мера направлена на борьбу с распространением вируса гриппа

и ОРВИ.

Напомним, в конце 2017 года за счет бюджета города для учреждений образования было приобретено 280 рециркуляторов - специальных приборов для очистки и обеззараживания воздуха. Эта профилактическая мера доказала свою эффективность.

По словам Ирины Гуляевой, «Хорошие результаты дала установка рециркуляторов в школах. Мы забыли о групповых случаях внебольничной пневмонии. Количество классов, которые уходят на карантин, сократилось в 2,5 раза, а в целом закрытия школ на период эпидемии мы не допускаем уже два года".

Что касается тепловизоров, одно устройство появится в одной из крупных школ. А в случае положительного эффекта приобретут их и для других.

Тепловизор - это современный и довольно эффективный способ проведения утреннего фильтра. Школьники проходят сканирование, которое определяет температуру тела.

Если она выше нормы, школьника немедленно отправят к врачу.

Кстати, прямо на отчете директор школы № 30 Вологды предложила свое учебное заведение в качестве экспериментальной площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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