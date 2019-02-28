Тепловизор появится в самой крупной школе города Вологды
Установка тепловизора - это одна из задач, обозначенных Мэром города
Вологды Сергеем Воропановым для Управления образования на 2019 год.
Как заверила начальник управления образования Ирина Гуляева на публичном отчете Администрации Вологды «Мы - вологжане! Мы на экзамене», тепловизор появится в самой крупной школе города Вологды.
Эта мера направлена на борьбу с распространением вируса гриппа
и ОРВИ.
Напомним, в конце 2017 года за счет бюджета города для учреждений образования было приобретено 280 рециркуляторов - специальных приборов для очистки и обеззараживания воздуха. Эта профилактическая мера доказала свою эффективность.
По словам Ирины Гуляевой, «Хорошие результаты дала установка рециркуляторов в школах. Мы забыли о групповых случаях внебольничной пневмонии. Количество классов, которые уходят на карантин, сократилось в 2,5 раза, а в целом закрытия школ на период эпидемии мы не допускаем уже два года".
Что касается тепловизоров, одно устройство появится в одной из крупных школ. А в случае положительного эффекта приобретут их и для других.
Тепловизор - это современный и довольно эффективный способ проведения утреннего фильтра. Школьники проходят сканирование, которое определяет температуру тела.
Если она выше нормы, школьника немедленно отправят к врачу.
Кстати, прямо на отчете директор школы № 30 Вологды предложила свое учебное заведение в качестве экспериментальной площадки.
ИСТОЧНИК KP.RU