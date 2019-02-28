2019-02-28T13:20:20+03:00
Происшествия

Бухгалтер из Сокола присвоила 7,7 миллионов рублей лесопромышленников

Утечку крупной суммы денег заметила экономист
Иван Чухнин
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Руководитель ООО «Бухконсалт» Валентина Москвина похитила у своих клиентов почти 8 миллионов рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области,

ООО "Бухконсалт" несколько лет являлась деловым партнёром лесопромышленной фирмы «Орион»: она вела бухгалтерский и налоговый учёт.

Доверие со стороны "Ориона" к профессиионалу Валентине Москвиной было полным: женщина имела полный доступ к счетам и могла производить операции.

Однако бухгалтер в несколько приемов вывела со счетов «Ориона» 7,7 миллионов рублей, перечислив их сторонней организации. Там эту сумму обналичили и передали бухгалтеру. Она их присвоила.

Однако финансовую утечку обнаружил другой профессионал - экономист «Ориона». Проинформированное руководство обратилось к следователям, которые возбудили уголовное дело.

На суде бухгалтер признала свою вину. Часть украденного она уже вернула.

Суд рассмотрел материалы дела и приговорил её к 4 годам условно с четырехгодичным испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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