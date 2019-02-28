Женщине, убившей сожителя-тирана, вынесен приговор

СЕГОДНЯ 11:51 2019-02-28T11:51:27+03:00

Год и два месяца она проведет в колонии-поселении

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Первоначально на женщину было заведено уголовное дело по статье «Убийство».

Трагедия произошла ночью 19 августа 2018 года. Женщина поссорилась со своим 43-летним сожителем.

Ее взрослый сын вступился за мать, и между мужчинами началась драка.

Сожитель был сильнее - он повалил юношу на пол и навалился сверху. Женщина, желая защитить сына, трижды ударила сожителя ножом в верхнюю часть спины.

От ран мужчина умер на месте: у него оказалось колото-резаное проникающее ранение грудной клетки с повреждениями легкого и острой кровопотери.

Как выяснилось в ходе следствия, погибший злоупотреблял спиртным, поэтому часто обижал сожительницу, избивал ее. Но она не обращалась в полицию.

Сначала уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство". Ей грозило лишение свободы от 6 до 15 лет.

Но в итоге 46-летняя череповчанка признана виновной в убийстве при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ). Подсудимой назначен 1 год 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU