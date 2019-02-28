2019-02-28T11:51:27+03:00
Происшествия

Женщине, убившей сожителя-тирана, вынесен приговор

Год и два месяца она проведет в колонии-поселении
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Первоначально на женщину было заведено уголовное дело по статье «Убийство».

Трагедия произошла ночью 19 августа 2018 года. Женщина поссорилась со своим 43-летним сожителем.

Ее взрослый сын вступился за мать, и между мужчинами началась драка.

Сожитель был сильнее - он повалил юношу на пол и навалился сверху. Женщина, желая защитить сына, трижды ударила сожителя ножом в верхнюю часть спины.

От ран мужчина умер на месте: у него оказалось колото-резаное проникающее ранение грудной клетки с повреждениями легкого и острой кровопотери.

Как выяснилось в ходе следствия, погибший злоупотреблял спиртным, поэтому часто обижал сожительницу, избивал ее. Но она не обращалась в полицию.

Сначала уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство". Ей грозило лишение свободы от 6 до 15 лет.

Но в итоге 46-летняя череповчанка признана виновной в убийстве при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ). Подсудимой назначен 1 год 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тепловизор появится в самой крупной школе города Вологды
Бухгалтер из Сокола присвоила 7,7 миллионов рублей лесопромышленников
Руководитель грязовецкого предприятия укрыл 4 миллиона рублей
УАЗ перевернулся в Бабаевском районе
Череповецкий полицейский на ходу запрыгнул в автомобиль нарушителя
Студентки-воровки в Череповце были пойманы с поличным
Пьяный избил незванного гостя и бросил умирать его в санузле общежития
Бар "Чеширского кота " в Вологде оштрафовали
Владимир Путин требует ограничить выбросы в атомосферу в Череповце
В Вологде с 1 апреля будет больше автобусных маршрутов
16-летний вологжанин обокрал квартиру родственника одноклассника
Вологодская прокуратура требует закрыть детский сад
Митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий стал главным финансистом Московской епархии
С московского плеча: столица подарит Вологде 15 троллейбусов
Пожарная тревога в детском саде Вологды: эвакуировано 250 человек