Руководитель грязовецкого предприятия укрыл 4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:37 2019-02-28T11:39:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Вологодской области, руководитель грязовецкого предприятия ООО «Строймонтажсети» некоторое время успешно скрывался от налогов.

Всего на счета организации не поступило более 4 миллионов рублей, которые могли бы быть взысканы в счет ппогашения налоговых долгов.

По подсчетам следователей, в 2017-2018 годах у предприятия была недоимка - 11 миллионов рублей. Чтобы скрыть денежные поступления, руководитель воспользовался известной и незаконной схемой: потребовал переводить средства между дебиторами и кредиторами фирмы, минуя расчётные счета предприятия.

Расследование уголовного дела продолжается. Директору грозит наказание: принудительные работы или крупный штраф или лишение свободы сроком до трёх лет. Кроме того, предприятию придется уплатить налоги и пеню.

ИСТОЧНИК KP.RU