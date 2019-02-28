2019-02-28T11:15:19+03:00
Происшествия

УАЗ перевернулся в Бабаевском районе

В аварии пострадал водитель
Иван Чухнин
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27 февраля в 8:05 УАЗ вылетел с дороги и перевернулся. ДТП случилось в Бабаевском районе. Об аварии сообщает областное управление ГИБДД.

Авария произошла на 11-м километре автомобильной дороги Борисово - Погост.

31-летний водитель УАЗ — 390995 не учел дорожные условия и не справился с управлением.

«Буханку» развернуло, она вылетела с проезжей части на обочину и опрокинулась в кювет.

В результате пострадал водитель, он был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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