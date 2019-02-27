Череповецкий полицейский на ходу запрыгнул в автомобиль нарушителя

СЕГОДНЯ 18:09 2019-02-27T18:10:20+03:00

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Автолюбитель попытался скрыться после нескольких аварий. Cотрудник уголовного розыска Череповца находился на выходном. Однако он стал свидетелем ДТП: на улице Остинской водитель «Шевроле» врезался в стоявший автомобиль. После столкновения "Шевроле" стал разворачиваться, причем задел еще одну машину. По маневрам полицейский понял, что водитель намерен покинуть место ДТП. Он, выезжая из двора, задел еще 3 автомобиля.

Полицейский, оценив ситуацию, побежал за машиной. Догнав ее, открыл пассажирскую дверь и запрыгнул в салон. Затем заглушил двигатель и, остановив автомобиль, задержал автолюбителя. На место выехали сотрудники ГИБДД.

На месте стало понятно, что водитель нетрезв. Алкотестер подтвердил подозрения. Содержание паров алкоголя превысило максимально допустимую норму в 6,5 раз и составило 1,054 мг/л.

На нарушителя был составлен протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Нарушителя, всего вероятней, суд лишит водительского удостоверения. Также ему назначат крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU