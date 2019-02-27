Студентки-воровки в Череповце были пойманы с поличным

СЕГОДНЯ 16:38 2019-02-27T16:38:33+03:00

Они попытались вынести из супермаркета сладостей на 4500 рублей

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В супермаркете на проспекте Победы в Череповце поймали воровок. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.

26 февраля в магазин выехал экипаж группы задержания вневедомственной охраны. Там сработала тревожная кнопка. Как выяснилось, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как две девушки в торговом зале складывали в карманы и сумки кондитерские изделия.

Однако они не стали рассчитываться за выбранные конфеты, мармелад и шоколад на кассе, а просто хотели уйти. Тогда одна из работниц нажала тревожную кнопку.

Девушки оказались студентками одного из высших учебных заведений города, обе 1999 года рождения. Всего сладостей они пытались вынести на 4500 рублей.

По их словам, они поступили так ради интереса, мол, «в жизни надо попробовать все».

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU