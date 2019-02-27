Пьяный избил незванного гостя и бросил умирать его в санузле общежития

СЕГОДНЯ 16:26 2019-02-27T16:26:27+03:00

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Ровно год назад, 24 февраля 2018 года, нетрезвый 38-летний мужчина, в коридоре общежития Вологды встретил незнакомого 30-летнего молодого человека. Тот также был пьян и сидел возле одной из комнат.

Хозяйка комнаты попросила проходившего мимо мужчину прогнать его. Вместо того, чтобы вывести его на улицу, мужчина стал избивать незнеакомца. При этом он нанес не менее четырех ударов по голове.

Затем, вместе со знакомым он оттащил изитого от двери в общий санузел.

Через несколько часов мужчина там умер.

Было возбуждено уголовное дело. Убийца отрицал свою причастность к преступлению, однако несколько судебно-медицинских экспертиз поставили точку в деле.

Сейчас следствие завершено, а уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU