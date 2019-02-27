Бар "Чеширского кота " в Вологде оштрафовали

СЕГОДНЯ 16:19 2019-02-27T16:19:35+03:00

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18 февраля в Вологде мировой суд признал ООО «Самсон» и его директора виновными в нарушении авторских и смежных прав в целях извлечения дохода.

Согласно материалам, рассмотренным судом, 17 декабря 2018 года с 15:30 до 16:50 в ресторане «Чеширский кот», который находится на улице Ленинградскойв Вологде и принадлежит ООО «Самсон», звучали песни «Memories — Lake Mike», «Bad Liar — Imagine Dragons», «Lose My Mind — Umut Kilic» и др.

Между тем, использовать их в баре без лицензии от Российского авторского общества и Всероссийской организации интеллектуальной собственности администратор не имел права.

На суде присутствовала представитель Российского авторского общества. Она сообщила, предприятие предупреждали о необходимости заключения договоров. После составления протоколов они были заключены.

В результате мировой судья назначил ООО «Самсон» штраф - 30 000 рублей, а его директору - 10 000 рублей.

Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU