Владимир Путин требует ограничить выбросы в атомосферу в Череповце
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, которые были озвучены им в рамках оглашения послания Федеральному собранию. Документ опубликова на официальном сайте Кремля.
В частности, президент поручил Правительству РФ совместно с Государственной Думой Федерального Собрания РФ обеспечить принятие в весеннюю сессию 2019 года федерального закона, предусматривающего применение системы квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах.
В первую очередь из 12 городов вместе с Братском, Красноярском, Липецком, Магнитогорском, Медногорском, Нижним Тагилом, Новокузнецком, Норильском, Омском, Челябинском и Читой и попал город металлургов - Череповец.
Отвественным за исполнение поручения назначены Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев. Срок исполнения - 1 июля.
По разным источникам, в атмосферу Череповца попадает 300-600 тысяч тонн загрязнений в год.
По словам президента, в городах типа Череповца жители "неделями не видят солнца".
ИСТОЧНИК KP.RU