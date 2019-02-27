Владимир Путин требует ограничить выбросы в атомосферу в Череповце

СЕГОДНЯ 16:03 2019-02-27T16:12:33+03:00

Для этого весной должны принять федеральный закон

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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, которые были озвучены им в рамках оглашения послания Федеральному собранию. Документ опубликова на официальном сайте Кремля.

В частности, президент поручил Правительству РФ совместно с Государственной Думой Федерального Собрания РФ обеспечить принятие в весеннюю сессию 2019 года федерального закона, предусматривающего применение системы квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах.

В первую очередь из 12 городов вместе с Братском, Красноярском, Липецком, Магнитогорском, Медногорском, Нижним Тагилом, Новокузнецком, Норильском, Омском, Челябинском и Читой и попал город металлургов - Череповец.

Отвественным за исполнение поручения назначены Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев. Срок исполнения - 1 июля.

По разным источникам, в атмосферу Череповца попадает 300-600 тысяч тонн загрязнений в год.

По словам президента, в городах типа Череповца жители "неделями не видят солнца".

ИСТОЧНИК KP.RU