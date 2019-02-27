2019-02-27T13:50:51+03:00
Общество

В Вологде с 1 апреля будет больше автобусных маршрутов

Появятся автобусы №5, 49 и 3
Иван Чухнин
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В Вологде будет больше маршрутов.

Об этом заявил мэр города Сергей Воропанов на публичном отчете, который прошел в школе № 42.

Дело в том, что в администрацию города поступает много обращений от жителей новых микрорайонов.

Добраться в них затруднено. Необходимы новые маршруты, а там, где имеющиеся маршруты автобусов "не довозят" людей, нужно продлить их.

Поэтому было принято решение до 1 апреля в Вологде запустить три новых линии общественного транспорта.

Маршрут № 5 свяжет Прилуки с автобусным вокзалом.

Автобус №49 сообщением будет ходить от ТЦ «Бригантина» на улице Чернышевского до шестого микрорайона с заездом в ЖК «Флагман».

Маршрут № 3 свяжет ЖК «Зеленый город» на Окружном шоссе с диаметрально противоположным микрорайоном Вологды — улицей Дальней.

Кстати, как сообщала "Комсомолка", в 2019 году на маршруты областного центра должны выйти 25 новых автобусов. На приобретение которых будет потрачено около 200 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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