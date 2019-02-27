16-летний вологжанин обокрал квартиру родственника одноклассника

СЕГОДНЯ 13:08 2019-02-27T13:08:55+03:00

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В Вологде в ноябре прошлого года произошел необычный случай: 16-летний школьник нашел ключи, оброненные одноклассником. Вместо того, чтобы вернуть их, он наведался в гости в квартиру, которая принадлежала 32-летнему родственнику своего одноклассника. Дверь он открыл найденными ключами.

Там он нашел деньги, 100 тысяч рублей, и жесткий диск стоимостью 2 тысячи рублей - и украл их.

Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Вологодской области, у парня изъяли половину похищенных денег и диск, которые стали вещественными доказательствами.

А школьник пойдет под суд.

ИСТОЧНИК KP.RU