16-летний вологжанин обокрал квартиру родственника одноклассника
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В Вологде в ноябре прошлого года произошел необычный случай: 16-летний школьник нашел ключи, оброненные одноклассником. Вместо того, чтобы вернуть их, он наведался в гости в квартиру, которая принадлежала 32-летнему родственнику своего одноклассника. Дверь он открыл найденными ключами.
Там он нашел деньги, 100 тысяч рублей, и жесткий диск стоимостью 2 тысячи рублей - и украл их.
Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Вологодской области, у парня изъяли половину похищенных денег и диск, которые стали вещественными доказательствами.
А школьник пойдет под суд.
ИСТОЧНИК KP.RU