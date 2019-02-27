Вологодская прокуратура требует закрыть детский сад

СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-27T12:02:06+03:00

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Детский сад «Улитка» в Вологде, ранее он назывался "Лапочка", вновь попал в поле зрения контролирующих органов. Он находится в центре Вологды, на улице Мира, 15. Там 21 января 2019 года полуторогодовалый ребенок сломал руку в двух местах. Было возбуждено уголовное дело. Осенью 2018 года еще один ребенок залез на подоконник и вместе с москитной сеткой и выпал из окна.К счастью, помещение находится на первом этаже сада и все обошлось без тяжелых последствий.

В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии. В частности, в саду нет автоматической пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения.

Есть претензии к питанию детей: меню составлено без учета физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах.

Кроме того, работники учреждения не имеют медицинских книжек.

В результате прокуратура города Вологды требует запретить деятельность частного детского сада «Улитка».

20 февраля в Вологодский городской суд направлено исковое заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU