Митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий стал главным финансистом Московской епархии

СЕГОДНЯ 11:30 2019-02-27T11:34:28+03:00

Это не помешает ему остаться духовным лидером православных вологжан

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Кадровые перестановки в руководстве Московской Патриархии не скажутся на духовном руководстве нашим регионом.

Вчера стало известно об итогах заседания Священного Синода. Там был принят ряд важных кадровых решений.

Как сообщает сайт Патриархата, митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий назначен на должность председателя финансово-хозяйственного управления Московской патриархии.

Одновременно пресс-служба сообщает, что "архипастерские обязанности по окормлению Вологодской области за митрополитом Игнатием Депутатовым сохранятся".

ИСТОЧНИК KP.RU