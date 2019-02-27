2019-02-27T11:41:16+03:00
Экономика

С московского плеча: столица подарит Вологде 15 троллейбусов

В Вологде возобновят еще один троллейбусный маршрут
Иван Чухнин
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С московского плеча: столица подарит Вологде троллейбусы.

26 февраля об этом сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов на публичном отчете.

Технику городу передаст «Мосгортранс». Договоренность в правительством Москвы уже достигнута.

Сергей Воропанов, в частности, сказал: «Письмо от правительства Москвы о безвозмездной передаче Вологде 15 троллейбусов поступило в адрес губернатора области Олега Кувшинникова в ответ на его обращение".

В ближайшее время специалисты выедут в Москву, чтобы осмотреть троллейбусы.

Такая практика передачи в регионы бывшей в употреблении старой техники не нова. Троллейбусы в столице часто заменяются, причем "списанные" находятся в приличном состоянии.

"Я очень рад этому известию, у нас появилась надежда на то, что в нашем городе будет возможно возродить троллейбусную сеть. Такое взаимодействие позволит открыть еще один троллейбусный маршрут",- сообщил Сергей Воропанов.

Мэр назвал главную проблему электрического общественного транспорта - это вовсе не отсутствие самих транспортных средств, а контактная сеть, которая была продана в 90-е годы в частные руки.

Сейчас по городу работает лишь один троллейбусный маршрут - № 4, на котором курсирует очень старая техника.

Напомним, во всем мире электротранспорт назвается транспортом будущего: он экологичен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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