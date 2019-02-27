Пожарная тревога в детском саде Вологды: эвакуировано 250 человек
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К детскому садику № 116 "Здоровячок", что на Доронинской, 8, примчались пожарные. Всех детей немедленно вывели из здания.
Причиной тревоги стало задымление, от которого сработала автоматическая пожарная сигнализация и заведующая детским садом позвонила в спецслужбы. Началась массовая эвакуация. Из дошкольного учреждения было эвакуировано 250 человек - 228 детей и 22 сотрудника.
Оперативно пррибывшие специалисты проверили помещения. Как оказалось, в садике подгорела пища.
- Сейчас детям разрешили войти в здание, детский сад работает в штатном режиме, - сообщили в Управлении образования Вологды.
ИСТОЧНИК KP.RU