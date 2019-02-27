2019-02-27T10:57:04+03:00
Происшествия

Пожарная тревога в детском саде Вологды: эвакуировано 250 человек

Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

К детскому садику № 116 "Здоровячок", что на Доронинской, 8, примчались пожарные. Всех детей немедленно вывели из здания.

Причиной тревоги стало задымление, от которого сработала автоматическая пожарная сигнализация и заведующая детским садом позвонила в спецслужбы. Началась массовая эвакуация. Из дошкольного учреждения было эвакуировано 250 человек - 228 детей и 22 сотрудника.

Оперативно пррибывшие специалисты проверили помещения. Как оказалось, в садике подгорела пища.

- Сейчас детям разрешили войти в здание, детский сад работает в штатном режиме, - сообщили в Управлении образования Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологде с 1 апреля будет больше автобусных маршрутов
16-летний вологжанин обокрал квартиру родственника одноклассника
Вологодская прокуратура требует закрыть детский сад
Митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий стал главным финансистом Московской епархии
С московского плеча: столица подарит Вологде 15 троллейбусов
Два серийных вора будут сидеть в тюрьме
33-летний телефонный террорист осужден в Вологде
Девушки-полицейските соревнуются в красоте
Вынесен приговор череповчанину, убившего немощную мать
Расследуется уголовное дело после падения льда с крыши дома в Череповце
Газовые баллончики несовершеннолетним запретят продавать на Вологодчине
Молодой водитель на "Шевроле Круз" протаранил иномарку и врезался в дерево
750 операций ЭКО произведено в Вологодской области в прошлом году
В Вологде поймали вора аккумуляторных батарей
В Вологодской области МФЦ станет сетью
Вологжанина судят за кражу 80-ти "ёлочек" на сумму в 430 т.р.
В Череповце иномарка покалечила пешехода и заблокировала трамвайные пути
Вологжанин отсидит три года за кражу тазов из бани
В Вологодской молочной академии учат пчеловодов
Глава Вологодского района прыгнул с парашютом вместе с плюшевым мишкой
17-летний сокольчанин снял 13 тысяч с карты друга и скрылся
На частном предприятии в Вологде самовозгорелись опилки
В Вологодской области в лобовом столкновении погиб водитель микроавтобуса
Житель Белоруссии на ДАФ с прицепом попал в аварию на Вологодчине
Вологжанин попытался взломать банкомат на автовокзале