2019-02-27T08:54:28+03:00
Общество

Два серийных вора будут сидеть в тюрьме

Иван Чухнин
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Два серийных вора будут сидеть в тюрьме. Они взламывали гаражи.

В Вологде задержаны с поличным двое мужчин. Они заподозрены в серии краж из гаражей в районе Белозерского шоссе.

Они взламывали крышу, дверь или стену и забирали электроинструмент, запчасти, колеса.

Сложность состояла в том, что заявления поступали через большой промежуток времени после преступления. Кроме того, 8 преступлений - это, возможно, это еще не конец списка.

Общий ущерб составил порядка 120 тысяч рублей.

Однако была устроена засада и воры были пойманы с поличным. У задержанных вологжан 38 и 27 лет дома нашлись украденные вещи, часть они успели продать.

За кражи с проникновением в помещения им грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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