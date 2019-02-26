33-летний телефонный террорист осужден в Вологде

СЕГОДНЯ 20:36 2019-02-26T20:38:54+03:00

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33-летнего жителя Вытегры осудили 25 февраля за сообщение о готовящемся в Вологде взрыве.

Информация оказалась ложной, звонившего вычислили и он предстал перед судом.

Это случилось 19 ноября прошлого года. Житель Вытегры из своей квартиры позвонил по сотовому телефону на номер 112 в диспетчерскую службу Центра обеспечения региональной безопасности.

Он назвался Василием, сказал, что находится в Череповце, на площади Революции, и сообщил, что в здании на улице Мальцева, 41 в Вологде заложено взрывное устройство.Между прочим, по этому адресу расположено областное Управление МЧС.

Сообщение о взрывном устройстве было отработано согласно инструкции, с подключением спецслужб.

Звонившего вычислили, завели дело и довели его до суда.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Его свободу суд ограничил на год: мужчина не сможет покидать пределы родного района и менять свое место жительства без согласия органов. Пока приговор в законную силу еще не вступил.

Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU