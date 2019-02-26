33-летний телефонный террорист осужден в Вологде
33-летнего жителя Вытегры осудили 25 февраля за сообщение о готовящемся в Вологде взрыве.
Информация оказалась ложной, звонившего вычислили и он предстал перед судом.
Это случилось 19 ноября прошлого года. Житель Вытегры из своей квартиры позвонил по сотовому телефону на номер 112 в диспетчерскую службу Центра обеспечения региональной безопасности.
Он назвался Василием, сказал, что находится в Череповце, на площади Революции, и сообщил, что в здании на улице Мальцева, 41 в Вологде заложено взрывное устройство.Между прочим, по этому адресу расположено областное Управление МЧС.
Сообщение о взрывном устройстве было отработано согласно инструкции, с подключением спецслужб.
Звонившего вычислили, завели дело и довели его до суда.
В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся.
Его свободу суд ограничил на год: мужчина не сможет покидать пределы родного района и менять свое место жительства без согласия органов. Пока приговор в законную силу еще не вступил.
Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
ИСТОЧНИК KP.RU