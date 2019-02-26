2019-02-26T13:03:29+03:00
Происшествия

Вынесен приговор череповчанину, убившего немощную мать

Женщине было 88 лет
Иван Чухнин
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Суд осудил убийцу матери. 61-летнему череповчанину вынесен приговор - 8 лет колонии строгого режима.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета, мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

ЧП случилось 14 сентября 2018 года: в квартире было обнаружено тело 88-летней женщины. Она была инвалидом, плохо передвигалась, плохо слышала и видела. На теле обнаружились травмы, указывающие на криминальный характер смерти.

Экспертиза показала, что женщина скончалась в результате тупой травмы грудной клетки, сопровождавшейся ушибом сердца и множественными переломами ребер.

В зверстве был заподозрен 61-летний сын - он жил, частенько выпивая, в ее квартире. Он и избил беспомощную мать.

Знакомые слышали его жалобы о том, что ему тяжело ухаживать за матерью, но он так и не нанял работника социальной службы.

Сейчас мужчина отправился на 8 лет в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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