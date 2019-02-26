2019-02-26T11:56:14+03:00
Происшествия

Расследуется уголовное дело после падения льда с крыши дома в Череповце

Там едва не убило школьницу
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Уголовное дело возбуждено по факту падения на школьницу снега. Кусок льда и снега упал с крыши пятиэтажного дома. ЧП случилось 13 февраля около 9:30 утра. На 16-летнюю девушку сошла лавина с дома № 41 на Бульваре Доменщиков. Как ранее сообщала "Комсомолка", она направлялась в школу, а что произошло - на не помнит. Девушку без сознания обнаружил прохожий. У школьницы - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибленная рана темени.

Как сообщают в региональном управлении Следственного комитета, обслуживание и ремонт этого многоквартирного дома проводит УК «ЖилРемСоюз». Они же отвечают за содержание крыши и расчистку ее от снега.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливается виновное в нарушении норм и прав лицо, назначена экспертиза по оценке тяжести причинённых девочке травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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