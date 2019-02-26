2019-02-26T11:38:37+03:00
Общество

Газовые баллончики несовершеннолетним запретят продавать на Вологодчине

В регионе зафиксированы три случая гибели от вдыхаемого газа
Иван Чухнин
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Несовершеннолетним на Вологодчине собираются запретить продавать газовые баллончики. Запрет вводят из-за трагедии, которая произошла в Вологде: после занятий школьники дышали газом в пакете. Один из них, 14-летний Алексей, погиб. Для этого в областной закон хотят внести изменения - на Вологодчине действует закон об охране здоровья несовершеннолетних, уже запрещающий продажу вейпов. Всего за год в регионе зафиксировано три случая гибели подростков от вдыхания газа.

По стране таких ЧП насчитывается более 150. Однако запреты на уровне федерации пока не приняты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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