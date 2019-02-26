Молодой водитель на "Шевроле Круз" протаранил иномарку и врезался в дерево
Пострадали два 20-летних череповчанина
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"Шевроле Круз" под управлением юного водителя попал в аварию 26 февраля, в 3:25 в Череповце. Авария произошла у дома № 56 на улице Ленина.
20-летний водитель "Шевроле Круз" выехал на встречку, где двигалась «Шкода Октавия» под управлением 51-летнего водителя.
От удара «Шевроле» откинуло, авто врезалось в дерево. Пострадали два человека. У водителя - перелом носа, закрытая черепно-мозговая травм, сотрясение мозга. Он госпитализирован.
Его 20-летний товарищ получил ушиб ноги и отпущен на амбулаторное лечение, сообщает отдел Госавтоинспекции Череповца.
Обе иномарки получили кузовные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU