2019-02-26T11:00:22+03:00
Происшествия

Молодой водитель на "Шевроле Круз" протаранил иномарку и врезался в дерево

Пострадали два 20-летних череповчанина
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

"Шевроле Круз" под управлением юного водителя попал в аварию 26 февраля, в 3:25 в Череповце. Авария произошла у дома № 56 на улице Ленина.

20-летний водитель "Шевроле Круз" выехал на встречку, где двигалась «Шкода Октавия» под управлением 51-летнего водителя.

От удара «Шевроле» откинуло, авто врезалось в дерево. Пострадали два человека. У водителя - перелом носа, закрытая черепно-мозговая травм, сотрясение мозга. Он госпитализирован.

Его 20-летний товарищ получил ушиб ноги и отпущен на амбулаторное лечение, сообщает отдел Госавтоинспекции Череповца.

Обе иномарки получили кузовные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Девушки-полицейските соревнуются в красоте
Вынесен приговор череповчанину, убившего немощную мать
Расследуется уголовное дело после падения льда с крыши дома в Череповце
Газовые баллончики несовершеннолетним запретят продавать на Вологодчине
750 операций ЭКО произведено в Вологодской области в прошлом году
В Вологде поймали вора аккумуляторных батарей
В Вологодской области МФЦ станет сетью
Вологжанина судят за кражу 80-ти "ёлочек" на сумму в 430 т.р.
В Череповце иномарка покалечила пешехода и заблокировала трамвайные пути
Вологжанин отсидит три года за кражу тазов из бани
В Вологодской молочной академии учат пчеловодов
Глава Вологодского района прыгнул с парашютом вместе с плюшевым мишкой
17-летний сокольчанин снял 13 тысяч с карты друга и скрылся
На частном предприятии в Вологде самовозгорелись опилки
В Вологодской области в лобовом столкновении погиб водитель микроавтобуса
Житель Белоруссии на ДАФ с прицепом попал в аварию на Вологодчине
Вологжанин попытался взломать банкомат на автовокзале