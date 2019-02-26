750 операций ЭКО произведено в Вологодской области в прошлом году
1000 бесплатных процедур ЭКО проведут в этом году в Вологодской области. В прошлом году их было 750.
В результате у семей с диагнозом бесплодие родились 209 малышей.
12 лет назад Вологодчина стала одним из первых регионов, где такие операции стали производить за счет бюджета.
Сейчас процедуры производятся на средства ОМС в 12 медучреждениях.
А встать в очередь можно в Перинатальном центре Вологодской областной клинической больницы, где работает кабинет вспомогательных репродуктивных технологий.
Пациентов ждут в понедельник, среду и четверг с 14 до 16 часов. Контактный телефон – (8172) 71-98-11, сообщает областной Департамент здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU